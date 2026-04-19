Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Feuer

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Wellweg (mak). Am 19.04.2026, gegen 20:30 Uhr, wird der Polizei durch einen Passanten gemeldet, dass es im Wellweg, auf dem Gelände einer dortigen Förderschule, zu einem Brand eines Altpapiercontainers gekommen ist. Vor Ort kann durch eine Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt werden, dass der genannte Altpapiercontainer in Vollbrand steht. Dieser wurde anschließend durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Ob ein Schaden am Container entstanden ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Durch Zeugen konnten zum Tatzeitpunkt fünf jugendliche Personen im Bereich des Tatorts festgestellt werden, die ggf. mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen oder anderen verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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