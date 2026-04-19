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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Gartenhütte in Graste

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / GRASTE (lud)

Am 18.04.2026, gegen 23:20 Uhr, kam es zu einem Brand einer Gartenhütte in der Straße Zum Stieg im Lamspringer Ortsteil Graste.

Nach bisherigem Ermittlungsstand führte vermutlich Funkenflug aus einer genutzten Feuerschale zum Brand der betroffenen Gartenhütte, woraufhin die Anwohner sofort mit eigenständigen Löschmaßnahmen begannen. Glücklicherweise wurde durch den Brand der Gartenhütte niemand verletzt.

Der Sachschaden der in Brand geratenen Gartenhütte beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 5000 Euro.

Neben einem Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth waren die ehrenamtlichen Kameraden der Gemeindefeuerwehren Lamspringe vor Ort, um den Brand zu löschen.

Die weiteren Ermittlungen zur endgültigen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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