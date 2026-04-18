Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- Am Freitagabend (17.04.2026) kam es gegen 21:00 Uhr in einem Supermarkt in Drispenstedt zu einem schweren Raubüberfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte, maskierte Täter den Markt und trafen im Eingangsbereich auf einen Mitarbeiter, der Geldkassetten mit sich führte. Sie bedrohten den Mitarbeiter und entrissen ihm gewaltsam eine Geldkassette. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute aus dem Markt und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Zu den Tätern liegen folgende allgemeine Hinweise vor: Es handelt sich um zwei männliche, dunkel gekleidete und maskierte Personen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern geben können, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

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