PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- Am Freitagabend (17.04.2026) kam es gegen 21:00 Uhr in einem Supermarkt in Drispenstedt zu einem schweren Raubüberfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte, maskierte Täter den Markt und trafen im Eingangsbereich auf einen Mitarbeiter, der Geldkassetten mit sich führte. Sie bedrohten den Mitarbeiter und entrissen ihm gewaltsam eine Geldkassette. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute aus dem Markt und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Zu den Tätern liegen folgende allgemeine Hinweise vor: Es handelt sich um zwei männliche, dunkel gekleidete und maskierte Personen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern geben können, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 20:06

    POL-HI: Taschendiebstahl in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Elze (pia) Am Donnerstag, dem 16.04.2026, kam es zwischen 14:00 und 14:20 Uhr zu einem Diebstahl eines Portemonnaies im ALDI-Markt in Gronau. Die unbekannte Täterschaft konnte unbemerkt den Reißverschluss der Umhängetasche der 87-jährigen Geschädigten öffnen und das Portemonnaie aus der Tasche entwenden. Im Portemonnaie befanden sich persönliche Dokumente der Geschädigten, sowie eine niedrige ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 15:31

    POL-HI: Geschädigter Fahrzeughalter nach Unfall in Diekholzen gesucht

    Hildesheim (ots) - DIEKHOLZEN - (jpm) Vorliegenden Erkenntnissen zufolge kam es am Mittwoch dieser Woche (15.04.2026) zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr in Diekholzen zu einem Unfall, bei dem ein bisher unbekannter geparkter Pkw beschädigt worden sein soll. Die Polizei sucht den geschädigten Halter. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand hat ein Autofahrer das besagte ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:58

    POL-HI: Geparkter Omnibus beschädigt - Zeugenaufruf -

    Hildesheim (ots) - Bockenem (web) - Am heutigen Freitag, zwischen 08:30 Uhr und 11:05 Uhr, wurde auf dem Parkstreifen neben der "Ambergauhalle" in der Mahlumer Straße ein dort geparkter Omnibus beschädigt. Der Omnibus wies erhebliche Schäden im Bereich der rechten Fahrzeugseite auf. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass der unbekannte Verursacher den Vorfall bemerkt haben muss. Der Schaden wird auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren