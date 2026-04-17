Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (pia) Am Donnerstag, dem 16.04.2026, kam es zwischen 14:00 und 14:20 Uhr zu einem Diebstahl eines Portemonnaies im ALDI-Markt in Gronau. Die unbekannte Täterschaft konnte unbemerkt den Reißverschluss der Umhängetasche der 87-jährigen Geschädigten öffnen und das Portemonnaie aus der Tasche entwenden. Im Portemonnaie befanden sich persönliche Dokumente der Geschädigten, sowie eine niedrige dreistellige Summe Bargeld.

Zeugen, die sich im oben genannten Zeitraum im ALDI-Markt aufgehalten und den Diebstahl oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Te.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.

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