Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparkter Omnibus beschädigt - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am heutigen Freitag, zwischen 08:30 Uhr und 11:05 Uhr, wurde auf dem Parkstreifen neben der "Ambergauhalle" in der Mahlumer Straße ein dort geparkter Omnibus beschädigt. Der Omnibus wies erhebliche Schäden im Bereich der rechten Fahrzeugseite auf. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass der unbekannte Verursacher den Vorfall bemerkt haben muss. Der Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

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