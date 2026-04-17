Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschädigter Fahrzeughalter nach Unfall in Diekholzen gesucht

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Vorliegenden Erkenntnissen zufolge kam es am Mittwoch dieser Woche (15.04.2026) zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr in Diekholzen zu einem Unfall, bei dem ein bisher unbekannter geparkter Pkw beschädigt worden sein soll. Die Polizei sucht den geschädigten Halter.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand hat ein Autofahrer das besagte Fahrzeug in der Marienburger Straße kurz vor der Einmündung zur Alfelder Straße beim Vorbeifahren vermutlich vorne links beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort und meldete den Unfall am Folgetag bei der Polizei.

Zu dem beschädigten Auto liegen keinerlei Angaben vor. Der Halter oder die Halterin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

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