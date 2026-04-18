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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Haus durch Feuer unbewohnbar

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (blk) Am 18.04.2026 gegen 12:10 Uhr kam es im Hildesheimer Stadtteil Moritzberg zu einem Brand eines Hauses.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bracht das Feuer während der Abwesenheit des Bewohners im Bereich der Küche im Erdgeschoss aus und breitete sich über die Decke aus. Aufgrund eines lauten Heimrauchmelders wurde ein Passant auf das Feuer aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle und abgelöscht werden, dennoch ist das Haus aufgrund des Brandschadens derzeit nicht bewohnbar.

Die Schadenshöhe liegt nach derzeitiger Einschätzung im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Brandort wurde zur Klärung der Brandursache beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden im 1. Fachkommissariat der Polizei Hildesheim geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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