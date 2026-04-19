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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendliche zünden Mülleimer und Plakate an

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jbei) - Am 18.04.26, gg. 20:56 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass auf dem Schulhof der Schiller Oberschule in Sarstedt ein Mülleimer qualmte. Direkt daneben standen 5 Jugendliche, die auf Ansprache sofort in Richtung Albert-Schweitzer-Schule wegliefen. Die hinzugerufene Streife bemerkte neben dem entdeckten Mülleimer noch 2 weitere brennende Müllbehälter, die gelöscht wurden. Durch den Brand entstand geringer Sachschaden. Des Weiteren wurde im gleichen Zeitraum durch eine Zeugin ebenfalls Jugendliche beobachtet, die selbst gemalte Plakate vom Bauzaun des alten Gymnasiums abrissen und ebenfalls anzündeten. Es wird aktuell vermutet, dass es sich um dieselben Jugendlichen handelte. Eine Fahndung nach den Personen verlief ergebnislos. Zur Beschreibung konnte lediglich gesagt werden, dass die Jugendlichen ca. 15-16 Jahre alt waren. Einer trug eine helle Jacke, ein anderer einen grauen Jogginganzug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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