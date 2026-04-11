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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: L348 zwischen Berschweiler und Baumholder Gefährdung des Straßenverkehrs

Baumholder (ots)

Am 10.04.2026 zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr kam es auf der Landesstraße 348 zwischen Berschweiler und Baumholder zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem PKW die L348 aus Berschweiler kommend in Fahrtrichtung Baumholder, als zunächst ein ihm entgegenkommender, silberfarbener PKW zum Überholen eines vor ihm fahrenden LKW ansetzte und auf die Gegenfahrbahn ausscherte. Als dieses Fahrzeug den Überholvorgang beendet hatte, überholte ein nachfolgender schwarzer PKW ebenfalls den LKW und geriet dabei derart auf die Fahrspur des entgegenkommenden Geschädigten, dass dieser nach eigenen Angaben abbremsen und auf den Seitenstreifen fahren musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Fahrer des schwarzen Fahrzeugs oder zum Fahrzeug selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783-9910
pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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