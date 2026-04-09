Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Statt Geldstrafe 60 Tage hinter Gitter - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Augsburger Hauptbahnhof

Nürnberg (ots)

Augsburg - Eine Streife der Bundespolizei hat am Mittwochabend (8. April) am Augsburger Hauptbahnhof einen Haftbefehl vollstreckt. Gegen 20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Augsburg einen 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Augsburg gesucht wird. Er war wegen einer Körperverletzung rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er bislang nicht beglichen hatte. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen vor Ort fest und nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle. Da er die ausstehende Geldstrafe dort nicht begleichen konnte, muss er nun die angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen antreten. Die Überstellung in die Justizvollzugsanstalt Gablingen erfolgt am Donnerstag (9. April) durch eine Streife der Bundespolizei.

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