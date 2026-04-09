Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Einsatzmaßnahmen am Hauptbahnhof Würzburg - Auswirkungen auf den Bahnbetrieb

Würzburg (ots)

Würzburg, 9. April 2026

Am Mittwochabend (8. April) kam es zu einer Sperrung von Teilen des Würzburger Hauptbahnhofes. Grund hierfür war ein verdächtiger Gegenstand im Zug der Linie RE 80 in Richtung Treuchtlingen.

Das Zugunternehmen AVERIO informierte die Bundespolizeiinspektion Würzburg, dass eine unbekannte Person im Zug RE 80 eine Tasche abstellte und nicht mehr vor Ort sei. Der Zug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Gleis 3. Kräfte der Bundespolizei stellten einen schwarzen Rucksack fest, der sich in einer Sitzgruppe befand und keine Hinweise auf seinen Eigentümer offenbarte. Eine Befragung von Reisenden brachten keinerlei Hinweise zum Besitzer. Zur Untersuchung des Rucksacks zogen die Würzburger Bundespolizisten Spezialkräfte hinzu, welche den Gegenstand mit entsprechendem Equipment untersuchten. Sie gaben nach Auswertung der gefertigten Röntgenbilder Entwarnung. Im Rucksack befanden sich persönliche Gegenstände und Schulunterlagen. Aufgrund des Polizeieinsatzes räumten die Einsatzkräfte die Bahnsteige 1 -3 und sperrten die Zu- sowie Abgänge ab. Zudem waren die Gleise 1 bis 5 für einfahrende Züge in der Zeit von 20:09 Uhr bis 22:41 Uhr gesperrt. Der Zugverkehr wurde über die anderen, noch freien Gleise umgeleitet. Aufgrund der polizeilichen Einsatzmaßnahmen kam es bei 45 Zügen zu einer Verspätung von insgesamt 836 Minuten.

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