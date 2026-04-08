Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Lindauer Firmen- und Behördenturnier 2026
Bundespolizei lädt zum "Fußballeinsatz" ein
Lindau (ots)
Als Gewinnermannschaft des Firmen- und Behördenturniers 2024 richtet das Bundespolizeirevier Lindau heuer die erneute Auflage aus und lädt Lindauer Betriebs- und Behördenmannschaften ganz herzlich zum Fußballwettkampf um den Wanderpokal ein.
Der Anstoß wird am Samstag, den 11. Juli 2026, um 9:00 Uhr im Stadion der Spielvereinigung Lindau 1919 e.V. (Reutiner Straße 19, 88131 Lindau) sein.
Eine Mannschaft muss aus fünf Feldspielern und einem Torwart bestehen. Es dürfen beliebig viele Auswechselspieler vorgehalten werden. Ganz besonders freut sich die Bundespolizei über die Teilnahme aktiver Spielerfrauen.
Für das leibliche Wohl ist während der Veranstaltung gesorgt. Kollegen, Freunde und Familien sind als Fangemeinde ebenfalls herzlich willkommen.
Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2026. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro pro Mannschaft. Unter dem E-Mailkontakt bpoli.kempten.presse@polizei.bund.de erhalten Sie weitere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen.
Rückfragen bitte an:
Markus Knierim
Bundespolizeiinspektion Kempten
Kaufbeurer Straße 80 | 87437 Kempten
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Telefon: 0831 / 540 798-1011
E-Mail: Markus.Knierim@polizei.bund.de
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Weilheim und Lindau auf 220 Grenzkilometern zwischen Bodensee und
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