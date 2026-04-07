Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Rosenheimer Bundespolizei: Zahlreiche Feststellungen bei Grenzkontrollen
Rosenheim / Kiefersfelden (ots)
Die Rosenheimer Bundespolizei hat zwischen Gründonnerstag und Ostermontag rund 60 Personen ohne die erforderlichen Einreisepapiere festgestellt. Die Migranten stammen aus über 20 verschiedenen Ländern, insbesondere aus Nigeria, Syrien, dem Irak, Afghanistan, Albanien, Nordmazedonien, Moldau, Palästina und dem Kosovo. Die meisten von ihnen wurden auf Höhe Kiefersfelden einer grenzpolizeilichen Kontrolle unterzogen.
Für ihre unerlaubten Einreiseversuche nutzten etwa 40 Personen grenzüberschreitende Reisebusse, rund zehn reisten mit dem Zug und knapp zehn weitere in Personenkraftwagen. Dabei wurden zwei Pkw-Fahrer am Sonntag beziehungsweise Montag wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern vorläufig festgenommen und angezeigt.
Ein 24-jähriger Afghane, der sich an der Kontrollstelle der A93 mit einem österreichischen Fremdenpass ausweisen konnte, beförderte in seinem Auto drei Landsleute im Alter zwischen 24 und 26 Jahren. Die mutmaßlich eingeschleusten Männer wurden nach Österreich zurückgewiesen. Im Auto eines 36-jährigen Syrers, der einen deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge mitführte, befanden sich zwei syrische Staatsangehörige, 23 und 32 Jahre alt. Diese verfügten nicht über die notwendigen Einreisepapiere. Wie sich herausstellte, waren beide in der Vergangenheit schon einmal in Deutschland registriert worden. Die zuständige Ausländerbehörde hat nun über ihren weiteren Verbleib zu entscheiden.
Von den insgesamt etwa 60 festgestellten Migranten mussten rund 50 das Land wieder verlassen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Österreich zurückgewiesen.
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