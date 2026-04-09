Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Steinhagel auf Glasscheiben - Unbekannte hinterlassen Trümmerfeld am Bahnsteig

Nürnberg (ots)

Bubenreuth - Mit mehreren Steinen haben bislang unbekannte Täter am Haltepunkt Bubenreuth gleich vier Glasscheiben am Bahnsteig beschädigt und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Am Mittwoch (8. April) gegen 05:30 Uhr informierte die Sicherheitszentrale der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Nürnberg über einen festgestellten Vandalismusschaden. Ein oder mehrere Täter hatte(n) mit Steinen gegen die Verglasung des Bahnsteigs geworfen. Dabei wurden insgesamt vier Glasscheiben beschädigt,eine davon sprang vollständig aus ihrem Rahmen. Die Beamten konnten am Tatort mehrere Steine auffinden, die als mögliches Tatmittel sichergestellt wurden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Haltepunkts Bubenreuth gemacht haben, sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800 6 888 000 bei der Bundespolizei zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell