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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:00 Uhr, wurden in Hildesheim, Am Propsteihof, zwischen den Haltestellen Am Propsteihof und Godehardikamp, Sachbeschädigungen durch Graffiti und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemeldet. An zwei Bushaltestellen wurden lilafarbene Tags von derzeit unbekannten Tätern angebracht. Zudem wurden im weiteren Verlauf Farbschmierereien an einem geparkten Pkw und einer Werbetafel festgestellt.

Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die zu den Sachbeschädigungen oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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