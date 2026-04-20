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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz Goethestraße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- Am 19.04.2026 meldete ein Anwohner der Goethestraße gegen 22:20 Uhr, dass mehrere Personen gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen seien und ihn mit Schusswaffen bedroht hätten. Er konnte flüchten, die Täter seien noch in der Wohnung. Daraufhin wurden mehrere Einsatzfahrzeuge zum Einsatzort entsandt, fanden jedoch keine Hinweise auf die Anwesenheit von Personen. Der Meldende machte bei seiner Befragung zudem widersprüchliche Angaben. Eine Durchsuchung der Wohnung ergab keine Spuren eines Einbruchs oder Diebstahls. Der Anrufer wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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