POL-HI: Polizei Elze - Verkehrsunfallstatistik 2025

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Die Verkehrsüberwachung gehört zu den Kernaufgaben der Polizei. Mit dem Ziel einer nachhaltigen Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen im Stadtgebiet führte die Polizei Hildesheim unter Federführung des Einsatz- und Streifendienstes vom 13. bis zum 19. April 2026 eine Verkehrssicherheitswoche durch. In einem besonderen Fokus standen dabei überhöhte Geschwindigkeit sowie die ...

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