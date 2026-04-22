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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Elze - Verkehrsunfallstatistik 2025

Ein Dokument

Hildesheim (ots)

ELZE (ger):Das Polizeikommissariat Elze veröffentlicht die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Nähere Informationen sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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