POL-HI: Polizei Elze - Verkehrsunfallstatistik 2025
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Hildesheim (ots)
ELZE (ger):Das Polizeikommissariat Elze veröffentlicht die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Nähere Informationen sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.
Rückfragen bitte an:
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Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze
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