Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zukunftstag bei der Polizei Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Wie schon in den Jahren zuvor hat die Polizeiinspektion Hildesheim am heutigen 23. April einen Zukunftstag ausgerichtet, an dem 38 Mädchen und Jungen im Alter ab 13 Jahren teilgenommen haben. Im Vorfeld überstieg die Anzahl der Anmeldungen auch dieses Mal wieder die zur Verfügung stehenden Plätze bei weitem.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten Einblicke in verschiedene Bereiche der hiesigen Dienststelle und hatten die Gelegenheit, Fragen an erfahrene Beamtinnen und Beamte zu stellen. Auf dem Programm standen die Vorstellungen zahlreicher Ausrüstungsgegenstände und einer Polizeidrohne. Spezialisten für Kriminaltechnik stellten einen Tatort nach und erklärten den Kindern und Jugendlichen, worauf es bei der Suche und Sicherung von Spuren ankommt. Des Weiteren hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, einen Streifenwagen samt Ausstattung und ein Polizeimotorrad aus aller nächster Nähe zu begutachten. Einsatztrainer der Polizei stellten zudem Dienstwaffen vor. Zuletzt präsentierte die Diensthundeführergruppe mehrere ihrer vierbeinigen Kollegen, die hierbei ihr Können unter Beweis stellten.

Anmeldungen für den Zukunftstag im Jahr 2027 werden offiziell ab Anfang Oktober dieses Jahres unter der E-Mail-Adresse pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de entgegengenommen. Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 13 Jahre.

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