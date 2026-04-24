POL-HI: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025 für das Polizeikommissariat Sarstedt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Wie schon in den Jahren zuvor hat die Polizeiinspektion Hildesheim am heutigen 23. April einen Zukunftstag ausgerichtet, an dem 38 Mädchen und Jungen im Alter ab 13 Jahren teilgenommen haben. Im Vorfeld überstieg die Anzahl der Anmeldungen auch dieses Mal wieder die zur Verfügung stehenden Plätze bei weitem. Die Schülerinnen und Schüler erhielten Einblicke in verschiedene ...

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