POL-HI: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025 für das Polizeikommissariat Sarstedt
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Hildesheim (ots)
Sarstedt (mau) - Das Polizeikommissariat Sarstedt veröffentlicht hiermit die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Näheres bitten wir der Anlage zu entnehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
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