Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von PKW-Reifen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum/Hüddessum (hil) - Am 25.04.2026, zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr, ist es in Hüddessum in der Matthiasstraße zu einem Diebstahl von PKW-Reifen gekommen. Der Täter hat hierbei die in der Einfahrt befindlichen Reifen entwendet, als diese unbeaufsichtigt waren. Es wird aktuell vermutet, dass der Täter mit einem blauen Sprinter mit polnischer Zulassung in der Ortschaft Hüddessum unterwegs gewesen ist.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum blauen Sprinter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Nummer 05066 / 985-0, zu melden.

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