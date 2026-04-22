Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Böschung hinab gefahren

Suhl (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 41-jähriger Autofahrer Dienstagmittag von der Auenstraße in Suhl ab und fuhr eine Böschung in Richtung Bach hinab. Der Pkw blieb zum Glück an einem Baum hängen und der Fahrer konnte sich selbst befreien. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Da der Verdacht auf den vorherigen Konsum berauschender Mittel oder Medikamente vorlag, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Um das Auto, welches der 41-Jährige unerlaubt genutzt hatte, kümmerte sich der Abschleppdienst.

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