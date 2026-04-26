Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Söhlde-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Söhlde (fri): In der Zeit zwischen dem 23.04.2026 gegen 23:00 Uhr und dem 24.04.2026 gegen 02:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zugang zu einem in der Marktstraße Hoheneggelsen befindlichen Bistro.

Beim gewaltsamen Eindringen entsteht Sachschaden.

Ein Entwendungsschaden liegt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Söhlde, tel. 05129/971020 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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