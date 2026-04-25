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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Fahrradsattels

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jb) - Unbekannte entwendeten einen Fahrradsattel von einem Bulls Kinderfahrrad, welches an einer Schule in der Asternstraße angeschlossen war. Als Tatzeit kommt der 24.04.26, 13:45 Uhr bis 25.04.26, 18:47 Uhr in Frage. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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