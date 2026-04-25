POL-HI: Diebstahl eines Fahrradsattels
Hildesheim (ots)
Nordstemmen (jb) - Unbekannte entwendeten einen Fahrradsattel von einem Bulls Kinderfahrrad, welches an einer Schule in der Asternstraße angeschlossen war. Als Tatzeit kommt der 24.04.26, 13:45 Uhr bis 25.04.26, 18:47 Uhr in Frage. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.
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