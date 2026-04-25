POL-HI: Diebstahl eines Fahrradsattels

Hildesheim (ots) - Harsum/Hüddessum (hil) - Am 25.04.2026, zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr, ist es in Hüddessum in der Matthiasstraße zu einem Diebstahl von PKW-Reifen gekommen. Der Täter hat hierbei die in der Einfahrt befindlichen Reifen entwendet, als diese unbeaufsichtigt waren. Es wird aktuell vermutet, dass der Täter mit einem blauen Sprinter mit polnischer Zulassung in der Ortschaft Hüddessum unterwegs ...

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