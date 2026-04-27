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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 39-Jähriger torkelt betrunken über die Fahrbahn und leistet Widerstand gegen die Polizei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 39-Jähriger lief am Sonntagabend (26.04.2026) betrunken auf der Fahrbahn am Berliner Kreisel herum und löste dadurch einen Polizeieinsatz aus. Gegen eintreffende Einsatzkräfte leistete er anschließend Widerstand.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den über die Fahrbahn torkelnden Mann gegen 21:00 Uhr. Eine Streifenbesatzung stellte ihn kurz darauf auf der Berliner Straße fest, wo er sich in Richtung Bismarckplatz fortbewegte. Hinter ihm hatte sich bereits eine Fahrzeugschlange gebildet.

Auf Ansprache der Beamten zeigte der Mann keinerlei Reaktion, sondern setzte seinen Weg unbeirrt fort. Daraufhin versuchten die Einsatzkräfte, ihn festzuhalten, wogegen sich der Mann vehement wehrte. Nachdem er mit Unterstützung eines weiteren Streifenteams überwältigt werden konnte, wurde der 39-Jährige mittels Funkwagen zunächst zu einem nahegelegenen Parkplatz gebracht. Hier wurde er von der Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagens untersucht. Als feststand, dass kein medizinischer Handlungsbedarf bestand, ging es für den Mann weiter zur Wache in die Schützenwiese, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Ergebnis steht noch aus.

Den Rest der Nacht verbrachte der 39-Jährige anschließend in einer Polizeizelle. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Zwei Beamte wurden bei der Widerstandshandlung leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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