Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei ermittelt nach Versand einer E-Mail über Schulaccount

Hildesheim (ots)

Am Abend des 27.04.2026 wurde von Unbekannten über den schulinternen E-Mailaccount eines Schülers aus Nordstemmen eine Nachricht an mehrere Mitschüler gesteuert, in welcher mögliche Straftaten angedroht wurden. Nachdem die Polizei Kenntnis hiervon erlangt hat, ist sie dem Sachverhalt umgehend nachgegangen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegenwärtige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der E-Mail-Account des Schülers von Unbekannten missbräuchlich genutzt wurde.

Es hat zu keinem Zeitpunkt eine reale Gefahr bestanden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts auf Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und wegen des Verdachts auf Ausspähen von Daten dauern an.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Sicherheit von Passwörtern hin. Um die eigenen Accounts und auch die der Kinder vor Fremdzugriff zu schützen, sollte die Passwortvergabe nach den Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik erfolgen.

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