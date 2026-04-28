POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Alfeld (neu) - Am 28.04.2026, im Zeitraum zwischen 13:50 - 15:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz VITA Gesundheit (Industriestraße) zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen der oder die unbekannte Verursacher(-in) sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.
Die Geschädigte parkte im o.a. Zeitraum ihren schwarzen BMW auf dem Parkplatz. Bei ihrer Rückkehr zum Pkw stellte sie einen Streifschaden hinten rechts fest. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrig vierstelligen Betrag geschätzt.
Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Telefon: 05181/8073-0
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