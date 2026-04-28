Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche im Bereich des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (gue) - In der Zeit vom 20. bis 26. April 2026 führte die Polizei Bad Salzdetfurth eine Verkehrssicherheitswoche mit verstärkten Kontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich durch. Ziel der Maßnahmen war es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen, Regelverstöße konsequent zu ahnden und das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmenden für die Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen. Im Rahmen der Aktionswoche wurden bei mobilen und stationären Verkehrskontrollen über 200 Verstöße festgestellt. Dabei standen insbesondere Geschwindigkeitsverstöße, die Fahrtüchtigkeit sowie die technische Sicherheit der Fahrzeuge im Fokus.

Neben den Geschwindigkeitsmessungen mit dem Handlasermessgerät kamen auch Geschwindigkeitsmessfahrzeuge der Polizei sowie ein Blitzeranhänger des Landkreises Hildesheim zum Einsatz, durch den über 100 weitere Geschwindigkeitsverstöße gemessen wurden.

Während der mobilen Kontrollen wurden zudem weitere verschiedene Verstöße festgestellt. In einem Fall erlosch die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs aufgrund einer nicht zugelassenen Rad-/Reifenkombination sowie einer nicht zugelassenen Tönungsfolie im Heckbereich. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde eine Trunkenheitsfahrt festgestellt: Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten und zeigte erhebliche Ausfallerscheinungen. Durch einen Arzt wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um die Konzentration der einzelnen Rauschmittel zu überprüfen. Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz musste die Kollegenschaft ebenfalls ahnden und macht deutlich: Wer zum Beispiel einen Pkw ohne gültige Haftpflichtversicherung im öffentlichen Verkehrsraum führt oder das Führen zulässt, macht sich strafbar.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auch auf der Verkehrsprävention: Im Rahmen des Zukunftstages am 24. April 2026 unterstützten Kinder die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung. Sie konnten hierbei die "Verkehrssünder" durch eine gelbe Karte verwarnen. Die Aktion sollte frühzeitig ein Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr schaffen und zeigte zugleich eine eindrucksvolle Wirkung auf die kontrollierten Verkehrsteilnehmenden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth zieht insgesamt eine positive Bilanz der Verkehrssicherheitswoche. Auch künftig werden vergleichbare Maßnahmen und Aktionswochen durchgeführt, um die Sicherheit auf den Straßen weiter zu erhöhen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich stets regelkonform und verantwortungsbewusst zu verhalten - **für mehr Sicherheit im Straßenverkehr**.

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