Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger legen ältere Frau aus Hildesheim mit Schockanruf herein und erbeuten Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine Seniorin aus Ochtersum wurde am Dienstagabend (28.04.2026) Opfer von Betrügern.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde die Frau von einem Unbekannten angerufen, der vorgab, von der Polizei Hildesheim zu sein. In dem darauffolgenden Gespräch soll der Mann geschildert haben, dass ihre Nachbarin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Im Hintergrund seien dabei Hilferufe einer weiblichen Person zu hören gewesen.

Um eine Untersuchungshaft abzuwenden, sei von einem Richter eine hohe fünfstellige Kaution angeordnet worden, die nun bezahlt werden müsse. Aufgrund des Umstands, dass die Seniorin eine so hohe Summe nicht habe aufbringen können, sollte die Frau Schmuck und Wertgegenstände bereitstellen.

Die Sachen wurden anschließend gegen 20:00 Uhr von einem Mann bei ihr abgeholt. Dieser soll etwa 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank sein. Bekleidet gewesen sei er mit einem dunklen Poloshirt und einer blauen Jeans.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen die Person und/oder auch ein Fahrzeug mit ggf. auswärtigen Kennzeichen aufgefallen ist. Hierbei geht es insbesondere um den Bereich der Plötzenstraße, der Straße am Deipensiek, der Konrad-Adenauer-Straße sowie der Straße Am Wallhof. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

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