Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Gronau(Leine)- Steintorstraße

Hildesheim (ots)

(mei) Zwischen dem 29.04.2026, 16:00 Uhr, und dem heutigen Donnerstag, 30.04.2026, 08:00 Uhr, ist es auf der Steintorstraße in einer dort gelegenen Parkbucht zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter hat im o. a. Zeitraum einen in der Parkbucht geparkten Transporter touchiert und dadurch einen Schaden verursacht.

Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

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