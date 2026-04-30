PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Gronau(Leine)- Steintorstraße

Hildesheim (ots)

(mei) Zwischen dem 29.04.2026, 16:00 Uhr, und dem heutigen Donnerstag, 30.04.2026, 08:00 Uhr, ist es auf der Steintorstraße in einer dort gelegenen Parkbucht zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter hat im o. a. Zeitraum einen in der Parkbucht geparkten Transporter touchiert und dadurch einen Schaden verursacht.

Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 18:25

    POL-HI: Größerer Polizeieinsatz in Giesen

    Hildesheim (ots) - GIESEN - (jpm) Die Polizei war heute Mittag (29.04.2026) aufgrund einer zunächst unklaren Lage mit zahlreichen Fahrzeugen in Giesen im Einsatz. Wie sich später herausstellte, soll es zuvor in der Rathausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Kurz nach 12:00 Uhr ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis auf mutmaßliche Schussgeräusche und eventuelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren