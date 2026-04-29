Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Größerer Polizeieinsatz in Giesen

Hildesheim (ots)

GIESEN - (jpm) Die Polizei war heute Mittag (29.04.2026) aufgrund einer zunächst unklaren Lage mit zahlreichen Fahrzeugen in Giesen im Einsatz. Wie sich später herausstellte, soll es zuvor in der Rathausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein.

Kurz nach 12:00 Uhr ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis auf mutmaßliche Schussgeräusche und eventuelle Streitigkeiten ein. Darüber hinaus lag ein Hinweis auf einen Pkw vor, der sich von der Örtlichkeit entfernt haben sollte.

Durch zuerst eingetroffene Einsatzkräfte konnten am genannten Ereignisort keine Personen mehr angetroffen werden. An der Halteranschrift des zur Rede stehenden Autos wurde anschließend ein 25-jähriger Mann angetroffen. Bei ihm soll es sich um einen Beteiligten der Auseinandersetzung handeln.

Der andere Beteiligte, ein 48-Jähriger, meldete sich kurze Zeit später telefonisch bei der Polizei und erschien anschließend persönlich am Einsatzort.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Männer bei einem Streit körperlich aneinandergeraten sein. Der 48-Jährige steht im Verdacht, hierbei eine Schreckschusswaffe abgefeuert zu haben. Sichtbare Verletzungen konnten bei keinem der Männer festgestellt werden. Der genaue Hergang des Geschehens sowie die Hintergründe dazu sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch am Anfang stehen.

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bislang noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05066/985-0 bei der Polizei Sarstedt zu melden.

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