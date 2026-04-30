Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Graffiti an der Turnhalle der Oberschule Söhlde - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (lud)

In dem Zeitraum vom 29.04.2026 bis zum 30.04.2026 sprühten bislang unbekannte Täter mit blauem, schwarzem und gelbem Sprühlack mehrere Schriftzüge an die Fassade der Turnhalle der Oberschule Söhlde in der Straße Hinterm Knick.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 entgegen.

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