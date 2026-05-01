Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus auf mehreren Baustellen in Sarstedt

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (kb) Am 01.05.2026 gegen 02:20 Uhr kam es im Bereich der Giesener Straße und der Glückaufstraße in Sarstedt zum Vandalismus. Ein unbekannter Täter warf mehrere Warnbaken dortiger Baustelle um und entfernte zudem mehrere Gullideckel. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Gefahrenstellen zügig beseitigen, sodass niemand zu Schaden kam. Zudem wurde eine Bakenwarnleuchte entwendet. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter eingeleitet. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnte die Person nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

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