Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Balkonbrand in Hildesheim: Polizei ermittelt zur Ursache

Hildesheim (ots)

Hildesheim (jer) - Am heutigen Tag kam es in der Dammstraße gegen 16:20 Uhr in Hildesheim zu einem Brandgeschehen auf einem Balkon eines Wohngebäudes. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand auf einem Balkon festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr war zeitnah vor Ort und konnte die Löscharbeiten durchführen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Dammstraße zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell