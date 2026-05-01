POL-HI: Blitzer-Anhänger beschmiert

Hildesheim (ots) - Hildesheim (jer) - Am heutigen Tag kam es in der Dammstraße gegen 16:20 Uhr in Hildesheim zu einem Brandgeschehen auf einem Balkon eines Wohngebäudes. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand auf einem Balkon festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr war zeitnah vor Ort und konnte die Löscharbeiten durchführen. Für die Dauer des Einsatzes musste ...

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