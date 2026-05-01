POL-HI: Blitzer-Anhänger beschmiert
Hildesheim (ots)
Harum/Machtsum -(jb) In der Zeit vom 30.04.2026, 21:30 Uhr und 01.05.2026, 08:00 Uhr wurde der Geschwindigkeits-Mess-Anhänger des Landkreises Hildesheim mit Farbe beschmiert, sodass dieser aktuell unbrauchbar ist. Der Anhänger stand zur Tatzeit in der Lindenallee in Machtsum. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.
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