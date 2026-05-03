Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Radfahrer zwischen Lamspringe und Glashütte

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / GLASHÜTTE (erb). Am Samstagabend, 2. Mai 2026, meldeten zwei Verkehrsteilnehmer der Polizei Bad Salzdetfurth einen Fahrradfahrer, der die Landesstraße 466 von 31195 Lamspringe in Richtung Glashütte in starken Schlangenlinien befuhr.

Die Besatzung eines Funkstreifenwagens konnte den Mann in Höhe der Ortschaft Glashütte antreffen. Auf eine erste Ansprache reagierte der Radfahrer nicht; erst nach wiederholter Aufforderung hielt er an. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war und die eingesetzten Beamten zunächst nicht richtig wahrgenommen haben will.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille.

Aufgrund des Messwertes sowie der festgestellten Ausfallerscheinungen ergab sich der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Dem 40-jährigen Mann aus der Gemeinde Lamspringe wurde daraufhin eine Blutprobe durch eine Ärztin entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

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