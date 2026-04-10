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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Flüchtiger grüner Sattelzug

Langenlonsheim (ots)

Am Mittwoch 25. März, zur Mittagszeit, kam es in der Rothenbergerstraße/Potton-Platz in Langenlonsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grüner Sattelzug (LKW mit Anhänger), beladen mit Baumaterialien, beschädigte bei der Durchfahrt eine Straßenlaterne und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Fahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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