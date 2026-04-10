POL-PDKH: Flüchtiger grüner Sattelzug

55442 Stromberg, St.-Jakobus-Straße (ots) - Am Mittwoch, den 08. April 2026 verletzte sich gegen 19.30 Uhr eine Seniorin bei einem Fahrradunfall in Stromberg. Die 72-jährige Frau befuhr mit ihrem Rad die St.-Jakubus-Straße in Richtung der Michel-Obentraut-Straße. Geblendet durch die Sonne, erkannte die Radfahrerin einen ordnungsgemäß abgestellten Wohnwagen zu spät. Beim Versuch dem Anhänger auszuweichen kam die ...

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