Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisiert auf der Autobahn unterwegs

Hildesheim (ots)

Bockenem (gre). Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Hildesheim wurde am 02.05.2026, gegen 00:10 Uhr, durch die Autobahnpolizei Hildesheim auf dem Autobahnparkplatz Jägerturm in Fahrtrichtung Hannover angehalten und kontrolliert. Einem aufmerksamen VT war die Fahrweise des Pkw aufgefallen und dieser informierte die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille fest; der Fahrer wurde anschließend zu einer Blutentnahme nach Hildesheim verbracht. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

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