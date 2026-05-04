Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährlicher Eingriff i.d. Straßenverkehr/Sachbeschädigung in Holle- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Holle(fri): Am 01.05.2026 entnimmt ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr einen Gullideckel aus der Fahrbahn der Bertholdstraße in Holle. Anschließend wirft er diesen in das Schaufenster eines Geschäftsraumes.

Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeistation Holle, tel. 05062/964040 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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