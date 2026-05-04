Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungsbrand in Hildesheim - schwer verletzter Bewohner verstirbt im Krankenhaus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Samstagmorgen (02.05.2026) kam es in der Straße Langer Hagen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand.

Gemeldet wurde das Feuer gegen 04:40 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten wurde der Mieter von Feuerwehrleuten schwer verletzt aus der brandbetroffenen Wohnung geborgen und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Bewohner weiterer Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus retteten sich auf ihre Balkone. Aufgrund des stark verrauchten Treppenhauses war es ihnen zunächst nicht möglich, das Haus zu verlassen.

Gegen 07:00 Uhr war der Brand gelöscht. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftung des Hauses konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die brandbetroffene Wohnung wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden vom 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim übernommen.

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