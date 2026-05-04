Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Hildesheim (ots)

Söhlde/Hildesheim (hue) -

Am Sonntag, 3. Mai 2026, kam es gegen 17:30 Uhr im Söhlder Ortsteil Bettrum zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein alkoholisierter 53-jähriger Mann aus Hildesheim soll nach einem Streit angekündigt haben, möglicherweise mit einer Schusswaffe zurückzukehren und das betroffene Haus in Brand zu setzen.

Unverzüglich wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt und nahmen den Sachverhalt auf. Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich Hinweise darauf, dass sich der Beschuldigte an seiner Wohnanschrift aufhalten könnte. Daraufhin wurden auch dort Polizeikräfte mit erhöhter Schutzausstattung eingesetzt.

Der 53-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Gegenstände aufgefunden, die gegen das Waffengesetz verstoßen. Die im Streit erwähnte Schusswaffe konnte jedoch nicht aufgefunden werden.

Da der Beschuldigte den Ort des Geschehens nach dem Streit mit einem Pkw verlassen hatte, wurden zwei Blutproben entnommen, um den Grad seiner Alkoholisierung zum Zeitpunkt der Fahrt zu bestimmen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Gefährderansprache wurde der Beschuldigte entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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