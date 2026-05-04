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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Bedienelementen für Betonfräsmaschinen auf der BAB 7 - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (hos): In der Zeit vom 30.04.2026 gegen 15:00 Uhr bis zum 04.05.2026 gegen 06:20 Uhr wurden, von insgesamt 5 Betonfräsmaschinen, welche im Baufeld der BAB 7 bei Hildesheim stehen, mehrere Steuer- und Bedienelemente entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die sonstige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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