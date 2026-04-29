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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: Zehnjähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 28. April, ist es gegen 15.10 Uhr auf der Eickener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Zehnjähriger leicht verletzt wurde.

Nach eigenen Angaben befuhr eine 68-jährige Autofahrerin die Eickener Straße in Richtung Bergstraße, als der Junge plötzlich einen Fußgängerüberweg betrat, um die Straße zu queren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen der linken Autofront und dem Rücken des Zehnjährigen. Daraufhin stürzte der Junge zu Boden und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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