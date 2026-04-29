Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Am Dienstagabend, 28.04.2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Nach Angaben von Zeugen fuhr ein 43 jähriger Fahrradfahrer auf der Hauptstraße in Richtung des Marktplatzes in Rheydt. Ohne auf das für ihn geltende Rotlicht an der Ampel Hauptstraße/Limitenstraße zu achten, fuhr der Radfahrer weiter geradeaus und bog nach links auf die Limitenstraße ein. Hier näherte sich ein für ihn von rechts kommender 22 jähriger PKW-Führer, der auf der Limitentraße aus Richtung Gartenstraße fuhr und bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem PKW. Der Radfahrer stürzte und zog sich gravierende Verletzungen zu. Er hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Sicherheitshelm getragen. Ein hinzugezogener Notarzt konnte eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Der Radfahrer wurde in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Zur Auswertung vorhandener Spuren wurde ein speziell ausgebildetes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Düsseldorf angefordert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle Limitenstraße/Hauptstraße großräumig abgesperrt werden.

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