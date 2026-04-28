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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall an der Odenkirchener Straße

POL-MG: Unfall an der Odenkirchener Straße
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Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 28.April, kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rheydt, der eine längere Sperrung der Odenkirchener Straße in beide Fahrtrichtungen nach sich zog.

Vor dem dortigen Baumarkt - an der Ecke zur Straße Neukrapohl - kollidierte ein 22-Jähriger in einem Opel mit dem Chevrolet eines Ehepaars. Der 79-jährige Fahrer wurde dabei ebenso leicht verletzt wie der 22-Jährige. Die 73-jährige Beifahrerin musste von Kräften der Feuerwehr aus dem deformierten Fahrzeug geborgen werden. Rettungssanitäter brachten sie in ein Krankenhaus, wo man sie stationär aufnahm.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt nun Ursache und Hintergründe des Unfalls. Für die Aufnahme vor Ort und das Abschleppen der beschädigten Fahrzeuge sperrten die Polizeibeamten die Odenkirchener Straße zwischen der Unterheydener und der Schlachthofstraße für rund zwei Stunden. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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