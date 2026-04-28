Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub in Odenkirchen: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger hat am Dienstag, 28. April, gegen 10 Uhr versucht, an der Straße Burgfreiheit in Odenkirchen-Mitte einen 56-jährigen Mann zu berauben.

Der 56-Jährige war auf dem Weg zu einem dortigen Geldinstitut, um Geld einzuzahlen. Der Unbekannte versuchte, ihm einen Stoffbeutel zu entreißen, in dem sich das Geld befand. Als sich der 56-Jährige wehrte, lies der Tatverdächtige von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Schmidt-Bleibtreu-Straße.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, mindestens 1,90 Meter groß, auffallend schlank, dunklerer Teint und lockige Haare. Er soll mit einer schwarzen, karierten Steppjacke, einer blauen Jeanshose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Die eingesetzten Beamten konnten in der Nähe des Tatortes keine Person antreffen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Daher fragt die Polizei: Wer war Zeuge und kann Angaben machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

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