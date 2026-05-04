Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus auf Sport- und Vereinsgelände in Bornum am Harz

Hildesheim (ots)

Bockenem (hue) - Im Zeitraum von Donnerstag, 30. April 2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 4. Mai 2026, 15:45 Uhr, kam es in Bornum am Harz zu mehreren Sachbeschädigungen.

Betroffen sind der Sportplatz des VfR Bornum am Harz sowie das angrenzende Gelände des Schützenvereins Horrido.

Unbekannte Täter beschädigten auf dem Sportgelände einen Aufsitzrasenmäher, ein Fahrrad sowie einen Fahnenmast. Auf dem Gelände des Schützenvereins wurde zudem ein Zielobjekt der Bogenschießanlage mutwillig beschädigt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei hat Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

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