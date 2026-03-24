PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand bei Verkehrsunfallaufnahme +++ Schaufenster beschädigt +++ Auto zerkratzt

Hofheim (ots)

1. Widerstand bei Verkehrsunfallaufnahme, Hofheim, Frankfurter Straße, Montag, 23.03.2026, 10.50 Uhr

(da)Am Montagvormittag endete eine Verkehrsunfallaufnahme in Hofheim in einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 10.50 Uhr kam es vor dem Landratsamt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Dabei soll das Auto die Fußgängerin beim Vorbeifahren mit einem Außenspiegel touchiert haben. Als eine Streife der Polizeistation Hofheim zur Unfallaufnahme vor Ort kam, traf sie dort auf mehrere Umstehende, die miteinander stritten. Als die Einsatzkräfte die Konfliktparteien trennen wollten, richtete sich der Ärger der Beteiligten gegen die Polizei. Entsprechend wurden mehrere Streifen zur Unterstützung an die Unfallstelle entsandt. Schlussendlich wurden zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 22 und 53 Jahren festgenommen. Gegen sie wird nun wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden zudem verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

2. Schaufenster beschädigt,

Bad Soden, Alleestraße, Mittwoch, 18.03.2026, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 19.03.2026, 06:00 Uhr

(jk)In der Nacht von Mittwoch den 18.03.2026 auf den Donnerstag 19.03.2026 wurde in Bad Soden a. Ts. ein Schaufenster und ein Gastrotisch eines Ladengeschäftes in der Alleestraße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196/2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

3. Auto zerkratzt,

Schwalbach, Wiesenweg, Sonntag, 22.03.2026, 17:00 Uhr bis Montag 23.03.2026, 07:30 Uhr

(jk)Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Schwalbach ein Auto zerkratzt. Der graue Mercedes C63 S AMG stand zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr im Wiesenweg auf der Straße als die Täter den Lack des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand mutwillig beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Polizeistation Eschborn erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06196/9695-0.

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