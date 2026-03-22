PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Diebstahl von E-Scooter +++

Hofheim (ots)

Elektrokleinstfahrzeug am Bahnhof entwendet,

Hattersheim, Untertorstraße,

Freitag, 20.03.2026, 19:00 Uhr bis 21.03.2026, 00:00 Uhr

(cb) Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter an den Fahrradständern am Hattersheimer Bahnhof ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als der Besitzer wieder mit seinem E-Scooter nach Hause fahren wollte, stelle er nur noch das zurückgelassene Schloss fest. Von dem E-Scooter fehlte jede Spur.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Pressemeldung gefertigt durch KvD PD Main-Taunus

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 11:32

    POL-MTK: Jugendlicher mit gestohlenem Auto unterwegs +++ Sachbeschädigung an PKW

    Hofheim (ots) - 1. Jugendlicher mit gestohlenem Auto unterwegs, Eppstein-Niederjosbach, Eppsteiner Straße, Freitag, 20.03.2026, 23:15 Uhr Einer aufmerksamen Funkstreife der Polizeistation Kelkheim fiel am Freitagabend ein PKW auf, der mit augenscheinlich ungültigen Kennzeichen unterwegs war. Bei dem Versuch, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 15:34

    POL-MTK: Auseinandersetzung am Bahnhof +++ Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

    Hofheim (ots) - 1. Auseinandersetzung am Bahnhof, Sulzbach, Hauptstraße, Donnerstag, 19.03.2026, 17:00 Uhr (ro) Am Donnerstag kam es zu einer Auseinandersetzung am Sulzbacher Nordbahnhof. Ein 19-Jähriger sowie ein 21-Jähriger saßen auf einer Bank am S-Bahnhof in der Hauptstraße, als sie gegen 17:00 Uhr von einem weiteren 19-Jährigen und dessen Begleiter ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 15:20

    POL-MTK: Radlader entwendet +++ Einbrecher verschreckt

    Hofheim (ots) - 1. Radlader entwendet, Hochheim, Hans-Böckler-Straße, Montag, 16.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 08:30 Uhr (ro)Baustellendiebe haben in den vergangenen Tagen in Hochheim einen Radlader gestohlen. Die Täter begaben sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf das Gelände einer Baustelle in der Hans-Böckler-Straße. Hier entwendeten sie die Baumaschine im Wert von ca. 50.000 Euro, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren