PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Diebstahl von E-Scooter +++

Hofheim (ots)

Elektrokleinstfahrzeug am Bahnhof entwendet,

Hattersheim, Untertorstraße,

Freitag, 20.03.2026, 19:00 Uhr bis 21.03.2026, 00:00 Uhr

(cb) Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter an den Fahrradständern am Hattersheimer Bahnhof ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als der Besitzer wieder mit seinem E-Scooter nach Hause fahren wollte, stelle er nur noch das zurückgelassene Schloss fest. Von dem E-Scooter fehlte jede Spur.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Pressemeldung gefertigt durch KvD PD Main-Taunus

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