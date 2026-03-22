PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: +++ Diebstahl von E-Scooter +++
Hofheim (ots)
Elektrokleinstfahrzeug am Bahnhof entwendet,
Hattersheim, Untertorstraße,
Freitag, 20.03.2026, 19:00 Uhr bis 21.03.2026, 00:00 Uhr
(cb) Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter an den Fahrradständern am Hattersheimer Bahnhof ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als der Besitzer wieder mit seinem E-Scooter nach Hause fahren wollte, stelle er nur noch das zurückgelassene Schloss fest. Von dem E-Scooter fehlte jede Spur.
Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.
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