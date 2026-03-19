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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Radlader entwendet +++ Einbrecher verschreckt

Hofheim (ots)

1. Radlader entwendet,

Hochheim, Hans-Böckler-Straße, Montag, 16.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 08:30 Uhr

(ro)Baustellendiebe haben in den vergangenen Tagen in Hochheim einen Radlader gestohlen. Die Täter begaben sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf das Gelände einer Baustelle in der Hans-Böckler-Straße. Hier entwendeten sie die Baumaschine im Wert von ca. 50.000 Euro, bevor sie die Flucht ergriffen. Ihre Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 der Kriminalpolizei.

2. Einbrecher verschreckt,

Schwalbach, Mittwoch, 18.03.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(ro)Am Mittwochabend haben Bewohner von Wohnhäusern in Schwalbach Einbrecher verschreckt. Gegen 19:30 Uhr wollte ein Täter die Terrassentür einer Wohnung in der Frankenstraße aufhebeln. Die Bewohnerin machte jedoch auf sich aufmerksam, sodass der junge etwa 1,60 Meter große Mann mit dunkler Oberbekleidung eilig flüchtete. Ein weiterer Einbruchsversuch wurde der Polizei um 20:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Hier hatten zwei Männer zuvor versucht, die Terrassentür eines Reihenhauses aufzuhebeln. Auch hier bemerkte der Bewohner die Einbrecher. Als er sie ansprach, suchten beide das Weite. Ein Täter wird als 1,85 Meter, sein Komplize als 1,75 Meter groß beschrieben. Beide sollen etwa 15 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten führen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (0696) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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