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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Biker Safety Tour 2026 ausgebucht

Hofheim (ots)

Polizeipräsidium Westhessen,

Mittwoch, 18.03.2026

(fh)Hiermit ergeht der Hinweis, dass die diesjährigen Termine für die Biker Safety Tour bereits restlos ausgebucht sind. Weitere Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Das Polizeipräsidium Westhessen freut sich ausdrücklich über das rege Interesse. Wir wünschen Ihnen eine schöne und sichere Motorradsaison 2026!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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